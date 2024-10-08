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Haberler İngiltere Premier Lig

United'da Xavi sesleri

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da her an teknik adam değişikliği yaşanabilir. İngiliz basını, üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında United yönetiminin Erik ten Hag'la yollarını ayıracağını ve yerine Xavi Hernandez'i getireceğini iddia etti. F.Bahçe maçı öncesinde bu menajer değişikliğine İngilizler kesin gözle bakıyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 09:24
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United'da Xavi sesleri
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da her an teknik adam değişikliği yaşanabilir. İngiliz basını, üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında United yönetiminin Erik ten Hag'la yollarını ayıracağını ve yerine Xavi Hernandez'i getireceğini iddia etti. F.Bahçe maçı öncesinde bu menajer değişikliğine İngilizler kesin gözle bakıyor.
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