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Haberler İngiltere Premier Lig

Brighton 3 - 2 Tottenham | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig) Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton toparlanıyor

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta maçında Brighton ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf 3 - 2 skorla ev sahibi ekip Brighton oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 20:39
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Brighton 3 - 2 Tottenham | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig) Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton toparlanıyor

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta maçında Brighton ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf 3 - 2 skorla ev sahibi ekip Brighton oldu. Premier Lig'de son 3 maçından birer puan alarak dönen Brighton, toparlanmaya Tottenham galibiyeti ile başladı. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11 başladığı mücadelenin detayları...

B. Johnson, dakika 23'te Tottenham'ın ilk golünü kaydetti ve skoru 0 - 1 yaptı.

J. Maddison 37. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0 - 2.

İlk yarı, deplasman ekibinin üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarı Ferdi Kadıoğlu oyundan alındı ve yerine P. Estupinan oyuna girdi.

Y. Minteh, dakika 48'de Brighton adına karşı saldırıyı başlattı: 1 - 2.

Brighton, G. Rutter ile beraberliği dakika 58'de yakaladı: 2 - 2.

D. Welbeck'in golü ile dakika 66'da skor belirlendi ve Brighton evinde 3 - 2 kazandı.

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