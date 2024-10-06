Brighton 3 - 2 Tottenham | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig) Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton toparlanıyor

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta maçında Brighton ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf 3 - 2 skorla ev sahibi ekip Brighton oldu. Premier Lig'de son 3 maçından birer puan alarak dönen Brighton, toparlanmaya Tottenham galibiyeti ile başladı. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11 başladığı mücadelenin detayları...

B. Johnson, dakika 23'te Tottenham'ın ilk golünü kaydetti ve skoru 0 - 1 yaptı.

J. Maddison 37. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0 - 2.

İlk yarı, deplasman ekibinin üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarı Ferdi Kadıoğlu oyundan alındı ve yerine P. Estupinan oyuna girdi.

Y. Minteh, dakika 48'de Brighton adına karşı saldırıyı başlattı: 1 - 2.

Brighton, G. Rutter ile beraberliği dakika 58'de yakaladı: 2 - 2.

D. Welbeck'in golü ile dakika 66'da skor belirlendi ve Brighton evinde 3 - 2 kazandı.