TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

Habere göre İngiliz devi, Yunus'u renklerine bağlamak isteyen diğer Avrupa takımları arasında en baskın olanı.

Benfica, Ajax, Eintracht Frankfurt ve Freiburg gibi takımlar tarafından yakından takip edilen yıldız oyuncunun yolu aslında geçtiğimiz sezon İngiliz futbolu ile kesişmişti.