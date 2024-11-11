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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

Galatasaray'da bu sezon her maç daha da iyiye giden performansı ile taraftarların gönlünü fetheden Yunus Akgün'e Avrupa'dan da çokca talip olduğu ortaya çıkmıştı. İddiaya göre dev bir Premier Lig ekibi daha transfer yarışına katıldı. İşte o takım... | Son dakika GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 11:17
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

Yunus Akgün, bu sezon gösterdiği performans ile futbolseverleri etkilemeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

Galatasaray'ın altyapısından yetişme 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 16 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

Yunus, toplamda 1.050 dakika sahada kaldı ve bu süre içerisinde 6 gol / 2 asist katkısı sundu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

En son attığı golü UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı kaydeden Yunus, Avrupa'da da dikkatleri iyice üstüne çekmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

Premier Lig ekibine kaydettiği şık gol, ona başka bir Premier Lig ekibinin kapısını araladı. İşte yetenekli kanat oyuncusunu yakından takip eden o Ada temsilcisi…

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

Fishajes'in haberine göre Manchester United, Yunus Akgün ile yakından ilgileniyor. Haber ayrıca "Manchester United, yeni Arda Güler'i transfer etmek istiyor" başlığı ile dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

Habere göre İngiliz devi, Yunus'u renklerine bağlamak isteyen diğer Avrupa takımları arasında en baskın olanı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

Benfica, Ajax, Eintracht Frankfurt ve Freiburg gibi takımlar tarafından yakından takip edilen yıldız oyuncunun yolu aslında geçtiğimiz sezon İngiliz futbolu ile kesişmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

Yunus, Leicester City'ye kiralık olarak gitmiş ve toplamda 29 maçta 2 gol / 4 asist kaydetmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

Milli oyuncunun Leicester City'nin 97 puan ile ligi lider bitirerek yeniden Premier Lig'e çıkmasında ise önemli rol oynamıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü

Yunus için yaşanan bütün bu gelişmeler arasında sarı kırmızılı yönetimin oyuncuyu takımda tutmak için yapacağı hamleler ise merak konusu.

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