TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev talip! Yeniden Ada yolu gözüktü
Galatasaray'da bu sezon her maç daha da iyiye giden performansı ile taraftarların gönlünü fetheden Yunus Akgün'e Avrupa'dan da çokca talip olduğu ortaya çıkmıştı. İddiaya göre dev bir Premier Lig ekibi daha transfer yarışına katıldı. İşte o takım... | Son dakika GS transfer haberleri
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En son attığı golü UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı kaydeden Yunus, Avrupa'da da dikkatleri iyice üstüne çekmişti.
Premier Lig ekibine kaydettiği şık gol, ona başka bir Premier Lig ekibinin kapısını araladı. İşte yetenekli kanat oyuncusunu yakından takip eden o Ada temsilcisi…
Fishajes'in haberine göre Manchester United, Yunus Akgün ile yakından ilgileniyor. Haber ayrıca "Manchester United, yeni Arda Güler'i transfer etmek istiyor" başlığı ile dikkat çekti.
Habere göre İngiliz devi, Yunus'u renklerine bağlamak isteyen diğer Avrupa takımları arasında en baskın olanı.
Benfica, Ajax, Eintracht Frankfurt ve Freiburg gibi takımlar tarafından yakından takip edilen yıldız oyuncunun yolu aslında geçtiğimiz sezon İngiliz futbolu ile kesişmişti.
Yunus, Leicester City'ye kiralık olarak gitmiş ve toplamda 29 maçta 2 gol / 4 asist kaydetmişti.
Milli oyuncunun Leicester City'nin 97 puan ile ligi lider bitirerek yeniden Premier Lig'e çıkmasında ise önemli rol oynamıştı.
Yunus için yaşanan bütün bu gelişmeler arasında sarı kırmızılı yönetimin oyuncuyu takımda tutmak için yapacağı hamleler ise merak konusu.
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