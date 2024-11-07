Fenerbahçe'den Galatasaray bir yanıt daha: Hakem konusunda...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, FBTV'de açıklamalarda bulundu.

İŞTE ILICALI'NIN SÖZLERİ:

Sosyal medyada konuştum. Öncelikle, bu yabancı hakem getirip de pozisyonların incelenmesi konusunu açıklayayım. İbrahim Hatipoğlu, biliyorsunuz canlı yayında yabancı hakem gelsin incelesin dedi. Biz de resmi hesaptan cevap verdik. Bu seneden başlayarak istediğiniz sezonların pozisyonlarına bakalım dedik. Teklifi onlar yaptı, biz kabul ettik.

"İBRAHİM HATİPOĞLU BENİ ARADI"

Sayın Hatipoğlu beni aradı, güzel bir sohbet oldu. O sohbet içerisinde tamam hakem getirelim, ben dedim ki siz 1 hakem getirin, ben de UEFA'dan bir hakem rica edeyim, pozisyonları inceleyelim dedik.

"CLATTENBURG VE MERK İÇİN ANLAŞTIK"

Siz bulun, tamam" dedim. "Bana 1 gün süre verir misiniz?" dedi. Ertesi gün beni aradı, "Tamam hakem bulduk." dedi. Biz hakem olarak Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş Mark Clattenburg'u önerdik, onlardan da Markus Merk geldi. "Tamam çok güzel yapalım." dedim, "Ama" dedi "Bunu milli takım arasında yapalım." dedi. Ona da "Tamam" dedik.

"KONUŞMALARI GAZETECİLER DE BİLİYOR"

Enteresan biri durum var. Kendisiyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. En son bana mesaj attı, "Markus Merk için şu tarih uygun" dedi, milli takım arasını söyledi. Ben de aradım "Tamam, o tarih de uygun, milli ara tarihi de okey." dedim. Tarihte anlaştık, hakemler de anlaştık. Bu süreci zaten yönetim biliyor, bu gizli saklı değil herhalde. Gazeteciler de konuşmanın başını biliyorlar, bize devamlı "Ne oldu ne oldu" diye soruyorlar. Ben de gazeteciler aydınlatma adına "Milli arada bakmaya karar verdik pozisyonlara" dedim.