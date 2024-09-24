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Rodri’den kötü haber
Manchester City, Rodri'den gelen kötü haberle şok oldu. Arsenal ile oynanan maçta sakatlanan İspanyol orta sahanın sağ ön dizinde çapraz bağ yırtığı tespit edildi. Rodri'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu, Arsenal ile oynanan maçta sakatlanmasının ardından 21. dakikada yerini Kovacic'e bırakmıştı. Rodri, bu sezon 3 maç forma şansı buldu.
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