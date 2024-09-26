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Haberler İngiltere Premier Lig

145 milyon

Manchester City yönetimi, İspanyol yıldız Rodri’nin sakatlığının ardından teknik direktör Guardiola’ya transfer için 145 milyon euro bütçe verecek

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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145 milyon

İNGİLTERE Premier Lig'de Manchester City'de 2-2'lik beraberlik sona eren Arsenal karşılaşmasında sakatlanarak kenara gelen ve çapraz bağları koptuğu açıklanan İspanyol orta saha Rodri'nin sezonu kapattığı belirtilmişti. The Sun'daki habere göre; bu sakatlık sonrasında harekete geçen İngiliz devinin yönetimi, teknik direktör Guardiola'ya Rodri'nin yerine transfer yapmak için 145 milyon euro bütçe verecek.

İSTEDİĞİ ALINACAK

THE Sun; İspanyol teknik adam Guardiola için devre arasında istediği oyuncunun transfer edileceğini öne sürdü. Guardiola da Arsenal maçında Rodri'nin sakatlığı sonrasında, "Dünyanın en iyi orta saha oyuncusunun uzun süre oynamayacak olması bizim için büyük bir darbe, onun yerini doldurmak zor ama benim işim çözüm bulmak. Takım olarak çözüm bulmak zorundayız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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