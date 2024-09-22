Brighton 2-2 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle noktalandı.

Ev sahibi Brighton'ın gollerini 42. dakikada Jack Hinshelwood ve 45. dakikada Danny Welbeck kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 13. dakikada Chris Wood ve 70. dakikada Ramon Sosa'dan geldi.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu süre almadı.

İki takım da puanlarını 9'a yükseltti.

FERDİ İLE MORENO TARTIŞTI

Maçta süre almayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ilk yarıda ısınırken rakip takımdan Alex Moreno ile tartıştı. Tartışmayı hakem Robert Jones sonlandırdı.