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Brighton 2-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, deplasmanda Brighton'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 16:29
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Brighton 2-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Brighton Hove Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada eski Man. United'lı Danny Welbeck ve 90+5'te Joao Pedro kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golü ise 60. dakikada Amad Diallo'dan geldi. Ayrıca konuk takımda Joshua Zirkzee'nin 70. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Brighton 6 puana yükseldi. Manchester United ise 3 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında Brighton deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. ManU ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

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