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Southampton 1-0 Leeds United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Championship play-off final maçında Leeds United'ı 1-0 yenen Southampton, Premier Lig'e yükseldi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:15
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Southampton 1-0 Leeds United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Championship play-off final maçında Leeds United'ı 1-0 yenen Southampton, Premier Lig'e yükseldi.

Wembley Stadı'nda oynanan ve Premier Lig'e yükselen son takımın belli olacağı final mücadelesinde Leeds United ile Southampton karşı karşıya geldi.

Rakibini Adam Armstrong'un 24. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Southampton, Premier Lig biletinin yanı sıra 140 milyon sterlini kasasına koymayı da garantiledi.

Championship'te sezonu ilk iki sırada tamamlayan Leicester City ve Ipswich Town, doğrudan Premier Lig'e çıkmıştı.

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