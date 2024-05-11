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Fulham 0-4 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 4-0 yenerek liderliğe yükseldi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 17:01 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 17:18
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Fulham 0-4 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 4-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, Craven Cottage Stadı'nda oynanan mücadeleyi; Josko Gvardiol'un 13 ve 71, Phil Foden'ın 59, Julian Alvarez'in penaltıdan 90+6. dakikada attığı gollerle kazandı.

Ev sahibi ekipte Issa Diop, 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Üst üste 7. galibiyetini alarak puanını 85 yapan Manchester ekibi, Arsenal'ın 2 puan önünde zirveye yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fulham ise 44 puanda kaldı.

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