Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Everton - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Nottingham Forest maçı 21 Nisan Pazar günü saat 15.30'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.