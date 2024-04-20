Fulham - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fulham - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham sahasında Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Fulham - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Liverpool maçı 21 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.