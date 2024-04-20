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Fulham - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Fulham sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Zorlu maçın yayın bilgileri sıkça aratılıyor. Peki, Fulham - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 12:30
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Fulham - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fulham - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham sahasında Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Fulham - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Liverpool maçı 21 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

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