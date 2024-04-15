Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea 6-0 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı!

Chelsea 6-0 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea sahasında Everton'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 00:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea 6-0 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'ı 6-0 mağlup etti.

Cole Palmer'ın 13, 18 ve 29. dakikalarda attığı gollerle maça çok hızlı bir başlangıç yapan Chelsea, 44. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Palmer'ın penaltıdan attığı golle skoru 5-0'a getiren başkent temsilcisi, 90. dakikada Alfie Gilchrist'in golüyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Chelsea bu galibiyetin ardından puanını 47'ye çıkarırken, Everton 27 puanda kaldı.

DİĞER
Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? Fabio Melo spor kariyeri ve hayatı!
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada Orta Doğu var: Gazze, İran ve İsrail...
G.Saray 2. yarı açıldı!
Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Premier Lig'de bu sezon 15. defa lider değişti
Arsenal şampiyonluk yarışında yara aldı!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 Nisan rakamları
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024?
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2024?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! 00:48
G.Saray'ın golünde iptal kararı doğru mu? G.Saray'ın golünde iptal kararı doğru mu? 23:26
Köhn: En önemlisi 3 puandı! Köhn: En önemlisi 3 puandı! 22:38
Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri! Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri! 22:30
Barış Alper: Tek hedefimiz şampiyonluk! Barış Alper: Tek hedefimiz şampiyonluk! 22:22
Icardi'den gol krallığı sözleri! Icardi'den gol krallığı sözleri! 22:15
Daha Eski
Adanaspor ile Bodrum yenişemedi! Adanaspor ile Bodrum yenişemedi! 22:06
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:56
G.Saray 2. yarı açıldı! G.Saray 2. yarı açıldı! 21:55
Ümit Şengül dönemi sona erdi! Ümit Şengül dönemi sona erdi! 21:29
G.Saray'a flaş eleştiri! G.Saray'a flaş eleştiri! 21:01
F.Bahçe seride öne geçti! F.Bahçe seride öne geçti! 20:45