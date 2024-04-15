Chelsea 6-0 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'ı 6-0 mağlup etti.

Cole Palmer'ın 13, 18 ve 29. dakikalarda attığı gollerle maça çok hızlı bir başlangıç yapan Chelsea, 44. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Palmer'ın penaltıdan attığı golle skoru 5-0'a getiren başkent temsilcisi, 90. dakikada Alfie Gilchrist'in golüyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Chelsea bu galibiyetin ardından puanını 47'ye çıkarırken, Everton 27 puanda kaldı.