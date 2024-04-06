Luton Town - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Luton Town - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Luton Town ile Bournemouthkarşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Luton Town - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUTON TOWN - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Luton Town - Bournemouth maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.