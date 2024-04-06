Fulham - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Newcastle United maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.