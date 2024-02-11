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West Ham 0-6 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında West Ham evinde Arsenal'ı ağırladı. Zorlu mücadeleyi 6-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Arsenal'a galibiyeti getiren golleri Saliba, Saka (2), Gabriel, Trossard ve Rice kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 19:06 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 19:12
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West Ham 0-6 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 6-0 mağlup etti.

Londra Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını konuk ekip, 32. dakikada William Saliba, 41. dakikada Bukayo Saka (Penaltıdan), 44. dakikada Gabriel ve 45+2. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 4-0 önde kapattı.

İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Arsenal, 63. dakikada Saka ve 65. dakikada Declan Rice'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Arsenal, 52 puanla 3. sıradaki yerini korurken, 5 maçtır kazanamayan West Ham, 36 puanla 8. sırada kaldı.

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