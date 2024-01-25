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Manchester City 18 yaşındaki Claudio Echeverri'yi transfer etti!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City, 18 yaşındaki Claudio Echeverri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:22
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Manchester City 18 yaşındaki Claudio Echeverri'yi transfer etti!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Arjantin'in River Plate takımından Claudio Echeverri'yi transfer etti.

Manchester City Kulübü, 18 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Genç futbolcunun gelecek yıl ocak ayına kadar River Plate'te forma giymeye devam edeceği belirtildi.

İngiltere basınında Manchester City'nin bu transfer için 12,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Echeverri, altyapısından yetiştiği River Plate'in A takımının 6 lig maçında görev aldı.

Arjantin'in 4'üncü olduğu 2023 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Echeverri, takım kaptanlığı yaptığı turnuvayı 5 golle tamamlamıştı.

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