Wolverhampton 3 - 4 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Wolverhampton ile Manchester United karşı karşıya geldi.
7 golün atıldığı mücadeleyi 4-3 Manchester United kazandı.
Manchester temsilcisinin gollerini 5. dakikada Marcus Rashford, 22. dakikada Rasmus Höjlund, 75. dakikada Scott McTominay ve 90+7. dakikada Kobbie Mainoo kaydetti.
Wolverhampton'un golleri ise 71. dakikada penaltıdan Pablo Sarabia, 85. dakikada Maximilian Kilman ve 90+5. dakikada Pedro Neto attı.
Bu sonuçla ManU puanını 35 yaparken, Wolves ise 29 puanda kaldı.