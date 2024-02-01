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Wolverhampton 3 - 4 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında deplasmanda Wolverhampton'u 4-3 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 01:17
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Wolverhampton 3 - 4 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Wolverhampton ile Manchester United karşı karşıya geldi.

7 golün atıldığı mücadeleyi 4-3 Manchester United kazandı.

Manchester temsilcisinin gollerini 5. dakikada Marcus Rashford, 22. dakikada Rasmus Höjlund, 75. dakikada Scott McTominay ve 90+7. dakikada Kobbie Mainoo kaydetti.

Wolverhampton'un golleri ise 71. dakikada penaltıdan Pablo Sarabia, 85. dakikada Maximilian Kilman ve 90+5. dakikada Pedro Neto attı.

Bu sonuçla ManU puanını 35 yaparken, Wolves ise 29 puanda kaldı.

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