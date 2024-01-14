Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Aston Villa maçı 14 Ocak Pazar günü saat 19:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Andre Onana, Diogo Dalot, Raphael Varane, Jonny Evans, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Christian Eriksen, Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Rasmus Hoejlund.

Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Emerson Royal, Micky van de Ven, Iyenoma Udogie, Rodrigo Bentancur, Oliver Skipp, Brennan Johnson, Dejan Kulusevski, Timo Werner, Richarlison.