Chelsea - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Fulham maçı 13 Ocak Cuma günü saat 15.30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

CHELSEA - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea

Djordje Petrovic, Malo Gusto, Axel Disasi, Thiago Silva, Levi Colwill, Conor Gallagher, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández, Noni Madueke, Armando Broja.

Fulham

Bernd Leno, Timothy Castagne, Issa Diop, Tosin Adarabioyo, Antonee Robinson, Tom Cairney, João Palhinha, Harry Wilson, Bobby Reid, Willian, Raul Jimenez.