Liverpool - Arsenal maçı CANLI izle! (Liverpool Arsenal maçı canlı anlatım) Premier Lig maçı

Liverpool ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşıyor. Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Chris Kavanagh düdük çalıyor.
İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...
LIVERPOOL - ARSENAL MAÇINDA İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Konate, van Dijk, Tsimikas, Arnold, Endo, Jones, Szoboszlai, Diaz, Salah, Gakpo
Arsenal: David Raya, Gabriel, Saliba, Zinchenko, White, Odegaard, Rice, Havertz, Martinelli, Saka, Gabriel Jesus
LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Liverpool - Arsenal maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da başladı. Kritik karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.