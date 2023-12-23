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Liverpool - Arsenal maçı CANLI izle! (Liverpool Arsenal maçı canlı anlatım) Premier Lig maçı

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Liverpool evinde Arsenal'ı konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Liverpool - Arsenal maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 21:50
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Liverpool - Arsenal maçı CANLI izle! (Liverpool Arsenal maçı canlı anlatım) Premier Lig maçı

Liverpool ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşıyor. Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Chris Kavanagh düdük çalıyor.

İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇINDA İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Konate, van Dijk, Tsimikas, Arnold, Endo, Jones, Szoboszlai, Diaz, Salah, Gakpo

Arsenal: David Raya, Gabriel, Saliba, Zinchenko, White, Odegaard, Rice, Havertz, Martinelli, Saka, Gabriel Jesus

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Liverpool - Arsenal maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da başladı. Kritik karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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