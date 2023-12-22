Liverpool'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması!

İngiliz ekibi yaptığı açıklamada, "Avrupa Adalet Divanı'nın dün verdiği karar, Liverpool'ın Avrupa Süper Ligi hakkındaki önceki tutumunu değiştirmiyor. Katılımımız durdurulmuştur. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) aracılığıyla kulüplerle çalışmaya ve UEFA müsabakalarına katılmaya devam edeceğiz." denildi.

Avrupa Süper Ligi girişimi, 19 Nisan 2021'de İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri taraftan başlatılmıştı.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımı, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarma, uluslararası maçlara oyuncu göndermesine izin vermeme gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı. Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı.