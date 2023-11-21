Altay’ın paylaşımına Van der Sar’dan yanıt!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İngiliz devinin yolunu tutan milli kaleci Altay Bayındır'ın Manchester United'ın eski kalecisi Van Der Sar hakkında yaptığı açıklamaya Hollandalı kaleciden cevap geldi.

"EN SEVDİĞİM KALECİ EDWİN VAN DER SAR"

Altay Bayındır'a en sevdiği kaleci sorulması üzerine milli kaleci, "En sevdiğim kaleci Edwin van der Sar." cevabını verdi.

Altayın yaptığı açıklamaların altına yorum yapan efsane kaleci, "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!" cevabını verdi.

Altay Bayındır, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu. Bayındır, Manchester United'da henüz hiçbir resmi karşılaşmada forma şansı bulamadı.