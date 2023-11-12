Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea 4-4 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea 4-4 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 12. haftası dev bir maça sahne oldu. Stamford Bridge'de oynana karşılaşmada Chelsea ile Manchester City 4-4 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 21:36 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 22:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea 4-4 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 12'nci haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Anthony Taylor yönetti. Manchester City'nin üç kez öne geçtiği maçta galip çıkmadı ve karşılaşma 4-4 beraberlik ile sonuçlandı.

Ev sahibinin golleri 29'uncu dakikada Thiago Silva, 37'nci dakikada Raheem Sterling, 67'nci dakikada Nicolas Jackson ve 90+4'üncü dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 25 ve 47'nci dakikada penaltıdan Erling Haland, 45'inci dakikada Manuel Akanji ve 86'ncı dakikada Rodri'den geldi. Bu sonucun ardından Manchester City 28 puanla liderliğini korurken, Chelsea ise 16 puana yükseldi ve haftayı 10'uncu sırada tamamladı.

DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Milyoner’de ilk kez 5 milyon TL değerindeki soru açıldı!
Eyüp İşler kilidi açtı! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru belli oluyor! Nefesler tutuldu...
Adana'da kazanan çıkmadı!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Liverpool zirveye ortak oldu!
Chelsea - Manchester City maçı ne zaman?
Süper Loto çekildi! (12 Kasım)
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM AŞ HALKA ARZ NE ZAMAN? | Agrotech talep toplama tarihleri, fiyatı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu kavga pozisyonunu yorumladı! Erman Toroğlu kavga pozisyonunu yorumladı! 22:08
Atan: Yenilgiyi hak etmedik Atan: Yenilgiyi hak etmedik 21:55
Stamford Bridge'de dört dörtlük maç! Stamford Bridge'de dört dörtlük maç! 21:35
"Tekrar lider olduğumuz için mutluyuz" "Tekrar lider olduğumuz için mutluyuz" 21:32
Oosterwolde'den kavga açıklaması! Oosterwolde'den kavga açıklaması! 21:28
Osayi-Samuel cezalı duruma düştü! Osayi-Samuel cezalı duruma düştü! 21:19
Daha Eski
Crespo: Güçlü bir karakter ortaya koyduk Crespo: Güçlü bir karakter ortaya koyduk 21:16
Kocaelispor uzatmalarda kazandı! Kocaelispor uzatmalarda kazandı! 21:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:02
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! 20:52
Kartal: Kazanmayı hak ettik Kartal: Kazanmayı hak ettik 20:46
Barça Lewa'nın golleriyle kazandı! Barça Lewa'nın golleriyle kazandı! 20:28