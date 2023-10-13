Chelsea'den 140 milyon

İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Chelsea, ara transfer için kolları şimdiden sıvadı. Sezon başında transfere 1 milyar euro'dan fazla harcayan maviler, ocakta da 3 haneli imzalara devam edecek. ESPN'nin haberine göre; takımın sahipleri Boehly ve Capital, ara transferde Napoli'nin yıldızı Osimhen'e yatırım yapma kararı aldı. Napoli, 24 yaşındaki genç santrfora 140 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Londra ekibinin de bu bedeli ödeyerek transferi bitirme konusunda kararlı olduğu öne sürüldü.

NAPOLİ 75 MİLYON EURO ÖDEDİ

Alman ekibi Wolfsburg ile 2017'de Avrupa'ya adım atan Osimhen, 2019'da 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle, 1.5 sezon kiralık oynadığı Belçika'da Charleroi'ye transfer oldu. Aynı yaz içerisinde 22.4 milyon euro karşılığında Fransız takımı Lille'ye geçti. Lille'deki başarılı performansının ardından başarılı forvet, 75 milyon euro karşılığında Napoli'nin yolunu tuttu. Nijeryalı hücumcu, geçtiğimiz sezon Napoli'nin 32 yıl sonra gelen şampiyonluğuna, forma giydiği 32 karşılaşmada attığı 26 golle önemli bir katkı sağladı.

VIDEO SKANDALI

Geçtiğimiz günlerde Napoli'nin sosyal medya hesabından Osimhen'i rencide edici bir video yayınlaması, Nijeryalı golcünün İtalyan ekibiyle arasını bozmuştu. Daha sonra yapılan karşılıklı açıklamalarla tansiyon düşürülse de Osimhen'in ara transferde takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. 24 yaşındaki forvet, bu sezon Napoli formasıyla 10 karşılaşmada boy gösterirken, 6 gol, 1 asist katkısı sağladı.