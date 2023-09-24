Arsenal 2-2 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal ile Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Robert Jones düdük çaldı.

Gol düellosuna sahne olan Kuzey Londra derbisi 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Arsenal'ın golllerini 26. dakikada Romero (KK) ve 54. dakikada penaltıdan Saka kaydetti. Tottenham'ın golleri 42 ve 55. dakikada Heung-Min Son'dan geldi.

Bu sonuçla iki takım da puanını 14 yaptı.

Gelecek hafta Arsenal deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Tottenham ise sahasında Liverpool'u konuk edecek.