TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold ve Kostas Tsimikas için yeni sözleşme kararı!

İngiltere Premer Lig ekiplerinden Liverpool, sağ bek futbolcusu Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Kırmızılılar'ın altyapısında yetişen ve Liverpool formasıyla 270'in üzerinde karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu takımın en çok kazanan futbolcularından biri olmaya hazırlanıyor.

Arnold'ın 2025 yılında bitecek mukavelesini yenilemek isteyen İngiliz ekibi, yıldız ismin haftalık 250 bin pound olan kazancını arttırmayı düşünüyor.

TSIMIKAS'A DA YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Ayrıca İngiliz devi, Arnold'ın yanı sıra Yunan sol bek futbolcu Kostas Tsimikas'la da yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor. 2025 yılında mukavelesi sona erecek olan Tsimikas ile 2027'ye kadar sürecek yeni bir anlaşma yapılması gündemde.