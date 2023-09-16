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West Ham United 1 - 3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, West Ham'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek ligdeki ilk 5 maçını kayıpsız atlatmış oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 19:54
West Ham United 1 - 3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında West Ham United ile Manchester City kozlarını paylaştı.

West Ham United, 36. dakikada James Ward-Prowse ile öne geçerek, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan Manchester City'nin golleri 46. dakikada Jeremy Doku, 76. dakikada Bernardo Silva ve 86. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı.

Puanını 15'e çıkartan Manchester City, ligdeki ilk 5 maçını kazanmış oldu. Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan West Ham United ise 10 puanda kaldı.

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