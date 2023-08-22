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Manchester City Teknik Direktörü Guardiola sırtından ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın sırtından ameliyat edildiğini açıkladı. Ne zaman dönüyor? işte detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 16:32
Manchester City Teknik Direktörü Guardiola sırtından ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın sırtından ameliyat edildiği ve tecrübeli çalıştırıcının 4-16 eylül tarihlerindeki milli maç arasından sonra takımın başında yer alabileceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pep Guardiola, bugün sırt probleminden dolayı rutin bir ameliyata alındı." denildi.

52 yaşındaki İspanyol teknik adamın son dönemde şiddetli sırt ağrısı çektiği belirtilerek, "Acil ameliyat için Barselona'ya uçtu ve operasonu başarılı geçti. Pep artık Barselona'da iyileşip rehabilite edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo'nun takımın başında bulunacağı aktarıldı.

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