TRANSFER HABERLERİ | Aston Villa Pau Torres’i kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Villarreal forması giyen 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Pau Torres'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Aston Villa, Villarreal forması giyen 26 yaşındaki savunmacı Pau Torres ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

İngiliz ekibi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Unai Emery'nin Villarreal'i çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan kadroda yer alan eski öğrencisinin transferini duyurmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.