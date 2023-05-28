Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Manchester City maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford

Raya; Hickey, Mee, Pinnock, Henry; Jensen, Janelt, Onyeka; Mbeumo, Wissa, Schade

Manchester City

Ortega; Lewis, Stones, Laporte, Gomez; Silva, Phillips, De Bruyne; Mahrez, Alvarez, Palmer