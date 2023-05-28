Aston Villa - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Aston Villa - Brighton maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa

Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins

Brighton

Steele; Veltman, Dunk, Webster, Estupinan; Caicedo, Gross; Mitoma, Mac Allister, Enciso; Ferguson