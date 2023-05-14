Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Manchester City maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton

Pickford; Patterson, Tarkowski, Mina, Mykolenko; Iwobi, Garner, Gueye, Doucoure, McNeil; Calvert-Lewin

Manchester City

Ederson; Akanji, Dias, Laporte; Lewis, Rodri; Mahrez, Alvarez, Foden, Grealish; Haaland

