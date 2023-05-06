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Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:00
Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Leeds United maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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MANCHESTER CITY - LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City
Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri, Gundogan; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland

Leeds United
Meslier; Ayling, Koch, Wober, Firpo; Roca, McKennie, Forshaw; Summerville, Rodrigo, Gnonto

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