Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Brentford maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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LIVERPOOL - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Elliott; Salah, Gakpo, Nunez

Brentford

Raya; Hickey, Mee, Pinnock, Henry; Jensen, Janelt, Dasilva; Mbeumo, Toney, Schade