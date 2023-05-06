Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:30
Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Brentford maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE

LIVERPOOL - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool
Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Elliott; Salah, Gakpo, Nunez

Brentford
Raya; Hickey, Mee, Pinnock, Henry; Jensen, Janelt, Dasilva; Mbeumo, Toney, Schade

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Lionel Messi'den flaş açıklama! PSG'deki geleceği tartışılıyordu...
Cebinde 83 dolarla başlayıp lojistik şirketi kurmuştu! 44 yaşındaki Tolga Karel gençlik sırlarını bir bir sıraladı Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u...
Buruk yönetime onun adını verdi! Transfer...
Zaniolo'nun yerine G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Wolverhampton - Aston Villa maçı hangi kanalda?
Tottenham - Crystal Palace maçı hangi kanalda?
İstanbul barajları doluluk oranı 6 Mayıs 2023
Araç satışında yeni dönem Resmi Gazete'de!
Green Card çekiliş sonuç ekranı 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aboubakar pişman ettirdi! "Ronaldo acı çekiyor" Aboubakar pişman ettirdi! "Ronaldo acı çekiyor" 11:16
Liverpool - Brentford maçı hangi kanalda? Liverpool - Brentford maçı hangi kanalda? 10:56
NBA'de Suns, Nuggets'a karşı serideki ilk galibiyetini aldı NBA'de Suns, Nuggets'a karşı serideki ilk galibiyetini aldı 10:53
Wolverhampton - Aston Villa maçı hangi kanalda? Wolverhampton - Aston Villa maçı hangi kanalda? 10:49
Dyshawn Pierre'den Final Four açıklaması! Dyshawn Pierre'den Final Four açıklaması! 10:45
Sporda bir ilk! Genel kurul o nedenle iptal edildi Sporda bir ilk! Genel kurul o nedenle iptal edildi 10:39
Daha Eski
Tottenham - Crystal Palace maçı hangi kanalda? Tottenham - Crystal Palace maçı hangi kanalda? 10:36
Manchester City - Leeds United maçı hangi kanalda? Manchester City - Leeds United maçı hangi kanalda? 10:32
F.Bahçelilere Brezilya'dan müjdeli haber! F.Bahçelilere Brezilya'dan müjdeli haber! 10:31
Bournemouth - Chelsea maçı hangi kanalda? Bournemouth - Chelsea maçı hangi kanalda? 10:25
Sürpriz rapor! Güneş kalmasını istedi Sürpriz rapor! Güneş kalmasını istedi 10:16
Antalyaspor - Beşiktaş maçı detayları! Antalyaspor - Beşiktaş maçı detayları! 10:04