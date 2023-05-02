Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Chelsea maçı 2 Mayıs Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Trossard; Jesus

Chelsea: Kepa; Chalobah, Silva, Fofana, Chilwell; Fernandez, Kante, Gallagher; Felix, Havertz, Sterling