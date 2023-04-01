Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal Leeds United: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Arsenal Leeds United: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Arsenal sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Arsenal rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 19:13
Arsenal Leeds United: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Leeds United'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Arsenal oldu. Arsenal ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 35 (P) ve 55. dakikada Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White, 84. dakikada Granit Xhaka kaydetti.

Leeds United'ın golü 76. dakikada Rasmus Kristensen'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 79'a yükseltti. Bir maçı eksik olan Manchester City'nin 8 puan önünde haftayı kapattı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Leeds United, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

DİĞER
Özge Ulusoy estetik faciası olma yolunda! Ünlü manken Özge Ulusoy'un yüzünün son hali takipçilerini üzdü: İnsan bunu kendine neden yapar?
Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahminini takvim.com.tr'ye yaptı!
Toroğlu: Aşırı telaş var!
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Chelsea evinde kayıp!
City Liverpool'u farklı devirdi!
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (1 NİSAN)
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 21:45
Toroğlu: Aşırı telaş var! Toroğlu: Aşırı telaş var! 21:41
Inter'e evinde Fiorentina çelmesi! Inter'e evinde Fiorentina çelmesi! 21:07
Erdinç Sözer: Mücadelenin karşılığını aldık Erdinç Sözer: Mücadelenin karşılığını aldık 20:49
F.Bahçe derbi hazırlıklarını tamamladı! F.Bahçe derbi hazırlıklarını tamamladı! 20:34
Beşiktaş derbiye hazır! Beşiktaş derbiye hazır! 20:20
Daha Eski
Okan Buruk: Tek bir şeye odaklandık Okan Buruk: Tek bir şeye odaklandık 20:05
Ath. Bilbao ve Getafe puanları paylaştı! Ath. Bilbao ve Getafe puanları paylaştı! 19:24
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? 19:18
Lider Arsenal evinde dört köşe! Lider Arsenal evinde dört köşe! 19:13
Çağdaş Atan: Ben hiçbir zaman hayal satmadım! Çağdaş Atan: Ben hiçbir zaman hayal satmadım! 18:49
Orhan Ak: Çok üzgünüz! Orhan Ak: Çok üzgünüz! 18:47