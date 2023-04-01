Arsenal Leeds United: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Leeds United'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Arsenal oldu. Arsenal ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 35 (P) ve 55. dakikada Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White, 84. dakikada Granit Xhaka kaydetti.

Leeds United'ın golü 76. dakikada Rasmus Kristensen'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 79'a yükseltti. Bir maçı eksik olan Manchester City'nin 8 puan önünde haftayı kapattı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Leeds United, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.