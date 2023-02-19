Tottenham tarihinin en golcü oyuncusu Harry Kane ödülünü aldı!

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, evinde bir diğer Londra ekibi West Ham United'ı ağırladı.

Karşılaşma öncesinde takımın yıldız ismi Harry Kane için ödül töreni düzenlendi. Tottenham tribünleri golcü oyuncu için özel bir koreografi hazırladı.

Harry Kane, 5 Şubat'taki Manchester City maçında kaydettiği golle kulübün efsanelerinden Jimmy Greaves'i geride bırakmış ve 267 golle Tottenham'ın en skorer ismi olmuştu.

Tottenham'ın ligin 21. haftasında oynadığı Fulham maçında Harry Kane, Jimmy Greaves'in rekorunu egale etmişti.

Bu sezon Tottenham formasıyla 32 maçta forma giyen Harry Kane, 19 gol ve 3 asist kaydetti. İngiliz oyuncu, Premier Lig'deki gol krallığı yarışında Erling Haaland'ın ardından 17 golle ikinci sırada yer alıyor.