Manchester United zirveye ortak oldu

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de üst üste topladığı puanlarla, zirve yarışına ortak oldu. Manchester'ın kırmızı tarafı, maç fazlasıyla lider Arsenal ile puan farkını 5'e indirirken, Manchester City'nin 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Erik ten Hag'ın ekibi, oynadığı son 9 lig maçında 8 galibiyetle 24 puan toplarken, tek yenilgisini 3-2'lik skorla lider Arsenal karşısında aldı.



RASHFORD, RONALDO VE ROONEY'Yİ YAKALADI

Manchester United, ligde son oynadığı Leicester City müsabakasını 3-0 kazanırken, maçta 2 gol atan Marcos Rashford, kırmızı formayla Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'dan sonra Old Trafford'da üst üste 7 Premier Lig mücadelesinde gol atan 3. oyuncu oldu.