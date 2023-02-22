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Mohamed Salah Gerrard'ı solladı!

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e attığı golle, kulübün sembol ismi Steven Gerrard'ı geride bıraktı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 12:34
Mohamed Salah Gerrard'ı solladı!

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid karşısında takımının ikinci golünü atan isim oldu. Salah, attığı bu golle kırmızılıların efsanesi Steven Gerrard'ı geçerek, 42. kez yaşadığı gol sevinciyle Liverpool tarihinde Avrupa Kupaları'nda en çok gol atan futbolcusu oldu.

DÜELLONUN EN GOLCÜSÜ TEKRAR BENZEMA OLDU

Vinicius Junior, Real Madrid'in 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada ilk yarıda attığı gollerle takımını soyunma odasına 2-2 beraberlikle götürdü. Vinicius, attığı 2 golle Real Madrid formasıyla Liverpool'a toplamda 5 gol atarak en çok gol atan oyuncu oldu. Karim Benzema ikinci yarı kaydettiği 2 golle, Vinicius'u geride bırakarak tekrardan unvanını geri aldı. Mohamed Salah ise attığı golle Liverpool forması altında Gerrard ile gol sayısını eşitledi.

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