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Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 08:07 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 08:30
Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Crystal Palace maçı 19 Mart Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal

Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Tierney; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Trossard, Martinelli

Crystal Palace

Whitworth; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Hughes, Doucoure, Schlupp; Olise, Edouard, Zaha

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