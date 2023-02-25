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Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 07:57 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 08:03
Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Aston Villa maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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EVERTON - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton

Pickford; Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; McNeil, Onana, Gueye, Doucoure, Iwobi; Maupay

Aston Villa

Martinez; Cash, Konsa, Mings, Moreno; Kamara, Luiz, McGinn; Buendia, Watkins, Coutinho

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