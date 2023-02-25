Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Aston Villa maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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EVERTON - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton

Pickford; Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; McNeil, Onana, Gueye, Doucoure, Iwobi; Maupay

Aston Villa

Martinez; Cash, Konsa, Mings, Moreno; Kamara, Luiz, McGinn; Buendia, Watkins, Coutinho