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Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:30
Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Brighton maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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CRYSTAL PALACE - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace

Guaita; Clyne, Richards, Guehi, Mitchell; Doucoure, Hughes; Ayew, Eze, Schlupp; Edouard

Brighton

Sanchez; Lamptey, Veltman, Dunk, Estupinan; Caicedo, Mac Allister; March, Gross, Mitoma; Welbeck

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