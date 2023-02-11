Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Brighton maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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CRYSTAL PALACE - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace

Guaita; Clyne, Richards, Guehi, Mitchell; Doucoure, Hughes; Ayew, Eze, Schlupp; Edouard

Brighton

Sanchez; Lamptey, Veltman, Dunk, Estupinan; Caicedo, Mac Allister; March, Gross, Mitoma; Welbeck