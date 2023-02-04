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Manchester United 2-1 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET) | ManU evinde kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United evinde Crystal Palace'ı ağırladı. İki maçtır kazanamayan Manchester United rakibini 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 20:11
Manchester United 2-1 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET) | ManU evinde kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Mücadele Manchester temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (p) ve Marcus Rashford kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Jeffrey Schlupp'tan geldi. Ev sahibi ekipte Casemiro direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ManU, 2 maç sonra kazandı ve 42 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Crystal Palace ise 24 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında M. United sahasında Leeds United'ı ağırlayacak. C. Palace ise Brighton'ı konuk edecek.

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