Rekor teklif sundu

Premier Lig'de yeniden eski günlerine dönmeye hazırlanan Manchester United takımdaki genç yıldızları korumak istiyor. ManU genç oyuncu Garnacho'ya 8 yıllık bir kontrat önerdi. Bu kulüp tarihinin rekoru oldu. Daha önce ne Beckham ne Rooney ne Ronaldo'ya bu öneri yapılmıştı. Garnacho'nun sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl kaldı. United bir an önce genç kanat oyuncusuna yeni kontratı imzalatmak istiyor. Ancak bir sorun var çünkü Arjantinli yıldız kendini bu kadar uzun bir sözleşmeye bağlamak istemiyor. Ayrıca oyuncunun ücret talepleri de görüşmeleri aksatıyor. Bu sezon sekiz Premier Lig maçına çıkan Arjantinli genç yıldız, performansıyla birçok üst düzey takımın dikkatini çekti. Listede Real Madrid ve oyuncunun eski takımı Atletico Madrid de bulunuyor.