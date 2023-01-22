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Manchester City 3-0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premir Lig'in 21. haftasında Manchester City, evinde Wolverhampton ile karşılaştı. Etihad Stadyumu'ndaki oynanan zorlu mücadelede Manchester City Haaland'ın golleriyle Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 19:25
Manchester City 3-0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premir Lig'in 21. haftasında Manchester City ile Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. City evinde rakibini 3-0 mağlup etti.

Manchester City'de galibiyeti getiren golleri Erling Haaland kaydetti.

Erling Haaland, bu sezonki gol sayısını ise 25'e çıkartı. 22 yaşındaki yıldız, bu sezon 4 kez hat-trick yaptı. Erling Haaland ayrıca, Premier Lig'deki 9 takımdan daha fazla gol attı.

Manchester City bu galibiyetle puanını 45'e yükselterek lider Arsenal'i takibini sürdürdü.

Wolverhampton 17 puanda kaldı.

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