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Arsenal Manchester United - CANLI İZLE 📺| Arsenal - Manchester United saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 13:10 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 13:20
Arsenal Manchester United - CANLI İZLE 📺| Arsenal - Manchester United saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Manchester United maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 19:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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