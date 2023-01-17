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Beşikte tekme!

Futbolun beşiği İngiltere’de büyük olay… Bir Tottenham taraftarı bariyerin üzerine çıkıp Arsenal kalecisi Ramsdale’e tekme attı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
Beşikte tekme!

Dünya en çok izlenen liginde skandal... Tottennham'ın evindeki Londra derbisinde ev sahibi ekibin taraftarı Arsenal kalecisi Ramsdale'e tekme attı. Bariyerlerin üzerine çıkan taraftar, file bekçisinin sırtına tekme attı. Olay, Arsenal cephesinin sakin kalmasıyla büyümedi. İngiliz emniyet kuvvetlerinin çaresiz kalması tepkilere yol açtı.


UTANÇ VERİCİ
Tottenham "Futbolda şiddete sonuna kadar karşıyız. Bu taraftar bir daha asla statlara giremeyecek" açıklaması yaptı. Ramsdale ise "Utanç verici bir durum. Sadece futbol oynuyoruz" diyerek olayı kınadı. Geçmiş yıllarda bir Crystal Palace taraftarı M. United'dan Cantona'ya küfür etmişti. Fransız yıldız uçan tekme ile bu taraftara saldırmıştı.


ARSENAL HEYECANLI
Premier Lig'de Arsenal deplasmanda Tottenham'ı 2-0 ile geçerek önemli bir virajı daha döndü. City ile puan farkını 7'ye çıkaran Londra ekibini heyecan sarmış durumda. Arsenal, teknik direktör Arteta yönetiminde tam 18 yıl sonra şampiyonluk özlemine son vermek istiyor.

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