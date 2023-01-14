Brighton 3-0 Liverppol (Maç sonucu ÖZET) Liverpool'a Brighton deplasmanında ağır darbe!

Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına çıktı.
Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğünü yaptığı Kırmızılar, Brighton karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Maçta Brighton'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 53. dakikalarda Solly March ve 81. dakikada Danny Welbeck kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve 28 puanda kaldı. Brighton 30 puana yükseldi.
Ligin Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Brighton ise Leicester City deplasmanına gidecek.