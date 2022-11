Cristiano Ronaldo tüm alacaklarını bıraktı! İşte o rakam

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Yıldız golcü de yapılan bu açıklamanın ardından "Yeni bir meydan okumaya hazırım" paylaşımında bulunmuştu.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ronaldo'nun Kırmızı Şeytanlar'dan alacağı olan 17 milyon Sterlin'i bıraktığını söyledi.

Manu bu tasarrufu ocak ayında yeni bir golcüyü transfer ederek harcayacak.

Manchester United will save around £17m as Cristiano Ronaldo agreed not to receive any pay off. 🔴🤝🏻 #MUFC



Plan was to invest on new striker in July but Man Utd are now already exploring the market to find a solution in January. pic.twitter.com/NCo0oLhokg