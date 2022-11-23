Cristiano Ronaldo tüm alacaklarını bıraktı! İşte o rakam

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Yıldız golcü de yapılan bu açıklamanın ardından "Yeni bir meydan okumaya hazırım" paylaşımında bulunmuştu.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ronaldo'nun Kırmızı Şeytanlar'dan alacağı olan 17 milyon Sterlin'i bıraktığını söyledi.

Manu bu tasarrufu ocak ayında yeni bir golcüyü transfer ederek harcayacak.