Haberler İngiltere Premier Lig Cristiano Ronaldo tüm alacaklarını bıraktı! İşte o rakam

Cristiano Ronaldo tüm alacaklarını bıraktı! İşte o rakam

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Yıldız golcü de yapılan bu açıklamanın ardından "Yeni bir meydan okumaya hazırım" paylaşımında bulunmuştu. Ronaldo'nun Kırmızı Şeytanlar'dan alacağı olan 17 milyon Sterlin'i bıraktığı duyuruldu. Manu bu tasarrufu ocak ayında yeni bir golcüyü transfer ederek harcayacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:13
Cristiano Ronaldo tüm alacaklarını bıraktı! İşte o rakam

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Yıldız golcü de yapılan bu açıklamanın ardından "Yeni bir meydan okumaya hazırım" paylaşımında bulunmuştu.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ronaldo'nun Kırmızı Şeytanlar'dan alacağı olan 17 milyon Sterlin'i bıraktığını söyledi.

Manu bu tasarrufu ocak ayında yeni bir golcüyü transfer ederek harcayacak.

DİĞER
"Beni de bitirdin kendini de" Reza Zarrab ile Hadise'nin konuşmaları dava dosyasına girdi!
Düzce'de depremzede korku dolu anlarını anlattı: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım
Joao Pedro için flaş iddia!
Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi!
İlkay için şimdi de PSG iddiası
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? (23 Kasım)
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2022 | 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları resimli - Resimli ve anlaml Öğretmenler Günü mesajları
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (23 Kasım)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe derbi hazırlıklarına başladı Göztepe derbi hazırlıklarına başladı 12:16
Cristiano Ronaldo tüm alacaklarını bıraktı! İşte o rakam Cristiano Ronaldo tüm alacaklarını bıraktı! İşte o rakam 12:13
Uğur İnceman: Yabancı sınırı kalkmalı! Uğur İnceman: Yabancı sınırı kalkmalı! 12:07
İşte Serdar Saatçı gerçeği! Fenerbahçe... İşte Serdar Saatçı gerçeği! Fenerbahçe... 12:05
Joao Pedro için flaş iddia! Joao Pedro için flaş iddia! 09:51
Kings'ten üst üste 7. galibiyet Kings'ten üst üste 7. galibiyet 10:33
Daha Eski
G.Saray Kaan transferinden vazgeçti! İşte sebebi G.Saray Kaan transferinden vazgeçti! İşte sebebi 11:18
G.Saray'da dev takas gerçekleşiyor! G.Saray'da dev takas gerçekleşiyor! 11:20
"Daha iyisini yapabilmemiz lazım" "Daha iyisini yapabilmemiz lazım" 11:34
F.Bahçe Beko Emporio Armani Milan deplasmanında F.Bahçe Beko Emporio Armani Milan deplasmanında 11:38
Fenerbahçe Puma ile 2 yıllık sözleşme uzattı! Fenerbahçe Puma ile 2 yıllık sözleşme uzattı! 11:47
Trabzonspor üstünlüğünü koruyamıyor! Trabzonspor üstünlüğünü koruyamıyor! 12:01